Uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahıs adli kontrolle serbest - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahıs adli kontrolle serbest

Uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahıs adli kontrolle serbest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde G.T.'nin içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 92,79 gram metamfetamin maddesi ve 13 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.T. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title