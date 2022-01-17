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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir miktar metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen E.Ş.(33) gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ş. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Cumhuriyet Mahallesi, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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