Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da evinde ve içinde bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu bir araçta ve İ.K.'ye (31) ait ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 230 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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