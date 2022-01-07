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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine motosiklet sürücüsü A.A.'yı (42) durdurdu. Yapılan aramada 2 bin 240 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A.'nın evinde yapılan aramada 2 bin 506 adet daha sentetik ecza ile 319 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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