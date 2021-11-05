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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahalles'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine A.K.'yi takibe aldı. A.K.'nin ikametinde yapılan aramada, 0,22 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,15 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan folyo ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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