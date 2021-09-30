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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili F.Ç. gözaltına alındı. Ayrıca hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay da hapis cezası bulunduğu öğrenilen öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan F.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Ç. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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