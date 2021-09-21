Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İLKADIM (İHA) - Samsun'da satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.K.(38) isimli şahıs ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada, şüpheli şahıs ile fiziki teması görülen 1 kişiden 0,08 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayın devamında M.K.'nin ikametinde yapılan aramada, 3 paket halinde 41,04 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 6,98 gram esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 50 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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