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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.K.'ye yönelik çalışma başlattı. Narkotik polisi Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde şüpheli şahıs ile temasta bulunan bir şahıstan 3,69 gram bonzai elde etti. E.K.'nin ikametinde yapılan aramada 0,15 gram daha bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan E.K., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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