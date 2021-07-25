Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.E.'yi takibe aldı. M.E.'nin adresine operasyon düzenleyen narkotik polisi, 2,62 gram esrar maddesi, 2 paket halinde 0,25 gram metamfetamin maddesi, 19 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet 9 mm tabanca fişeği, 15 adet ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirirken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 850 lira paraya el koydu. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.E. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E. tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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