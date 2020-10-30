Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

30.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:33
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi ile Çarşamba ilçesi Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplamda 318,1 gram esrar maddesi yakalaması olayı ile ilgilisi olduğu tespit edilen M.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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