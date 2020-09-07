Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Samsun'da "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıştığı iş yerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen A.M. ile ilgili yaptıkları çalışmada, şüpheli şahıs ile fiziki temas kuran 1 kullanıcı şahıstan 5 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayın devamında A.M.'nin iş yerinde yapılan aramada, 50 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 12 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği 1 adet pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 50 TL para elde edildi. Gözaltına alınan A.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.M. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA