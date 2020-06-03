Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
03.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:52

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen O.T. ve G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, G.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Haber
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 17:52:31. #1.15#
title