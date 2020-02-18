Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

18.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:43

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.D.'nin üzerinde uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ilaç ele geçirdi. O.D.'ye uyuşturucuyu sattığı iddia edilen Y.D.(30) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Y.D. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA