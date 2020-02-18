Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

18.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:43
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

'da suçundan tarafından gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.D.'nin üzerinde uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ilaç ele geçirdi. O.D.'ye uyuşturucuyu sattığı iddia edilen Y.D.(30) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Y.D. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler