Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:55
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

'da bonzai ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada araçta bulunan T.A.'yı 76,26 gram bonzai ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler