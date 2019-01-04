Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen Ş.Ç. ile teması belirlenen 5 şahıstan 16,21 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili Ş.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA