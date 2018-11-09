Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saitbey Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde bulunan 4 kişiden 3 paket halinde 5,85 gram esrar maddesi, 0,67 gram bonzai, 39 adet ecstasy hap, 12 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirdi. Söz konusu şahıslar ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olayın devamında uyuşturucu maddelerin K.A. isimli şahıs tarafından satıldığı tespit edildi. K.A. yakalanarak gözaltına alındı ve evinde yapılan aramada, 14 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza, 229 adet ecstasy hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 8 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza elde edildi. Ayrıca, şahsın uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 375 TL paraya el konuldu.

Polisteki sorgusu tamamlanan K.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.A. uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. - SAMSUN