Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

SAMSUN'da evinde uyuşturucu ile yakalanan Abdullah Ç., uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Yeni mahallede meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, 1 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Abdullah Ç.'yi takibe aldı. Takip sonucunda gözaltına alınan Abdullah Ç.'nin evinde yapılan aramada 33 parça halinde satışa hazır toplam 19.93 gram uyuşturucu madde, 3 paket halinde toplam 13.55 gram esrar maddesi, 2 tane uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf eldiven, 1 makas, 1 tane yarısı içilmiş esrarlı sigara ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan düzenek ile birlikte kağıt parçaları ele geçirildi. Samsun Emniyet İl Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah Ç., bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Abdullah Ç.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

- Samsun