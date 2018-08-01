Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri çalışmalarda 1 şüpheliden bir miktar bonzai ele geçirdi. Söz konu şahsa bonzai sattığı tespit edilen R.Y., Hasköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. R.Y. ile birlikte 24,5 gram bonzai de ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan R.Y., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaavine gönderildi. - SAMSUN