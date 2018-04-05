Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda 436 uyuşturucu hapla yakalanıp gözaltına alınan Samet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu niteliği olan hap sattığı iddia edilen Samet K.'yi takibe aldı. Şüpheliyi durduran polisin yaptığı aramada, Samet K.'nin üzerinde ve evinde 436 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

- Samsun