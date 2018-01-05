Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu maddelerle yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı takip sonucu İ.Ç.'yi (27) yakalayarak gözaltına aldı. İ.Ç.'nin üzerinden 2 paket halinde 5 gram bonzai, 3 adet ecstasy uyuşturucu hap ve reçete ile satılan ve uyuşturucu özelliği bulunan 2 adet ağrı kesici hap ele geçirdi. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.Ç., mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN