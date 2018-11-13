Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yargılandığı Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan A.S.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN