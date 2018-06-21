Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 7,5 yıl ve firar suçundan da 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuklu ve hükümlünün kaçması sonucundan da 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası bulunan Selim T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Selim T. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN