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Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması olan M.P. isimli cezaevi firarisinin Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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