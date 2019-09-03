Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

Samsun'da 1'i bayan 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

03.09.2019 13:16
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

Samsun'da 1'i bayan 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 şahsa 1,71 gram bonzai sattığı tespit edilen T.S. ile S.E. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 paket halinde 65,96 gram bonzai ve 187 adet ecstasy hap ele geçirdi.


Polisteki sorguları tamamlanan T.S. ve S.E. "uyuşturucu ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.