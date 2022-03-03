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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 48 adet sentetik ecza ile 3.09 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan Y.Y. (22) "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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