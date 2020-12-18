Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

18.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:10
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da bir kişiyi uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişiyi uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen Y.E.B. isimli şahıs ile ilgili olarak yaptıkları takip ve çalışmalarda şüpheli şahıs ile temas kuran 1 kullanıcıdan 0,11 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Narkotik polis tarafından gözaltına alınan Y.E.B.'nin ikametinde yapılan aramada 0,75 gram esrar maddesi ile 0,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Y.E.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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