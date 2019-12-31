Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

31.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen Y.E.K.'yi takibe aldı. Narkotik polisi, Y.E.K.'yi yanındaki 3 şahıs ile birlikte Kökçüoğlu Mahallesi'nde 26,45 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Y.E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA