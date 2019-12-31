Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

31.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:59
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

'da bir kişi suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen Y.E.K.'yi takibe aldı. Narkotik polisi, Y.E.K.'yi yanındaki 3 şahıs ile birlikte Kökçüoğlu Mahallesi'nde 26,45 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Y.E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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