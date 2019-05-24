Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.
Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametinden 2 şahsa 2 paket halinde 0,68 gram bonzai sattığı sattığı iddia edilen S.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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