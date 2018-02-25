Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı

Samsun'da 2 kişiye bonzai adlı uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bir otomobilde yaptığı aramada 2 kişinin üzerinde 1.27 gram bonzai ve 22 adet uyuşturucu etkisi doğuran hap ele geçirildi. Söz konusu şahıslar bonzaiyi ve hapları aynı araçta bulunan 28 yaşındaki R.A.'dan aldığını ileri sürdüler. Olayla ilgili R.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. R.A.'nın üzerinde yapılan aramada 1 adet hap ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan R.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN