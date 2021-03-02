Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu

BURSA merkezli 5 ilde polis ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 8 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelir ile sahip oldukları toplam 1 milyon lira değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu.

BURSA merkezli 5 ilde polis ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 8 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelir ile sahip oldukları toplam 1 milyon lira değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan sabıkalı R.T., G.C., M.S.B., S.E., M.B., M.A., N.E. ve S.A. isimli 8 şüphelinin mal varlığını takibe aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içerisinde Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Yalova'da 5 ay teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakınlarının üzerine aldıkları araçlar ile paranın izi sürüldü. Takip sonunda, uyuşturucudan elde edilen 1 milyon değerinde farklı marka ve modelde araçlalar ile 500 bin liralık hesaplar tespit edildi. MASAK'ın hazırladığı rapor doğrultusunda araçlar ile paraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.8 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN