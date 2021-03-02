Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu

02.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:43
Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu

BURSA merkezli 5 ilde polis ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 8 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelir ile sahip oldukları toplam 1 milyon lira değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu.

BURSA merkezli 5 ilde polis ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 8 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelir ile sahip oldukları toplam 1 milyon lira değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan sabıkalı R.T., G.C., M.S.B., S.E., M.B., M.A., N.E. ve S.A. isimli 8 şüphelinin mal varlığını takibe aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içerisinde Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Yalova'da 5 ay teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakınlarının üzerine aldıkları araçlar ile paranın izi sürüldü. Takip sonunda, uyuşturucudan elde edilen 1 milyon değerinde farklı marka ve modelde araçlalar ile 500 bin liralık hesaplar tespit edildi. MASAK'ın hazırladığı rapor doğrultusunda araçlar ile paraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.8 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.


Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Türkan Şoray Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 09:56:18. #1.16#
title