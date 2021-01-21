Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara'da yakalandı
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Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara'da yakalandı

21.01.2021 07:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 07:47
Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara'da yakalandı

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan Emre G., Mamak ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldığı evde yakalandı.

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan Emre G., Mamak ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldığı evde yakalandı. 

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Tuzluçayır Şehit Erkan Serdar Sallar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, kasten adam yaralama suçundan 11, tehdit ve hakaret suçundan 8, yan kesicilik, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan firari Emre G.'nin Mamak ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, General Zeki Doğan Mahallesi 489'uncu Sokak'ta bir evde kalan Emre G., düzenlenen operasyonla yakaladı.Kırıkkale İlamat ve İnfaz Bürosu'nca Uyuşturucu ve Uyarıcı  Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranan Emre G.'nin kaldığı evde yapılan aramada silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emre G. ile birlikte evde bulunan Mustafa K. ve Ceyhan K. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara'da yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara'da yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, Ankara'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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