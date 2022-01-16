Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari polis ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarisi H.K.'nın İstiklal Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Meydan'ında bulunan bir pasajda olduğu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından H.K.'yı teşhis eden ekipler yapılan baskınla şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - OSMANİYE

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Osmaniye'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari polis ekiplerince yakalandı.

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