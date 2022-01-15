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Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari polis ekiplerince yakalandı Osmaniye'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari...

OSMANİYE (İHA) - Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari polis ekiplerince yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarisi H.K.'nın İstiklal Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Meydan'ında bulunan bir pasajda olduğu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından H.K.'yı teşhis eden ekipler yapılan baskınla şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri
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Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari polis ekiplerince yakalandı Osmaniye'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari...

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