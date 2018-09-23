Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Genç Yakalandı
Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan genç, polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan genç, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan Y.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan Y.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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