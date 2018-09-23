Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Genç Yakalandı

Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Genç Yakalandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Genç Yakalandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan Y.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan Y.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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