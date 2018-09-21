Uyuşturucu Ticaretinden Adli Kontrol

Uyuşturucu Ticaretinden Adli Kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticaretinden Adli Kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen S.B.'yi (38) İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Şubesindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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