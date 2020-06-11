Uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
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Uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
11.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:40

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte paketler halinde 275,32 gram esrar maddesi, 43,09 gram bonzai, 17 adet ecstasy hap, 2,87 gram kenevir tohumu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet bonzai katkılı sigara, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 bin 450 lira uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet pompalı tüfek, 15 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Yaşı küçük 2 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şubesindeki sorgusu tamamlanan 6 kişi ile Çocuk Şubede bulanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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