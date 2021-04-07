Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanan Hasan C.S.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme Hasan C.S.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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