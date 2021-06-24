Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 8 ay hapis cezası bulanan şahıs yakalandı
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Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 8 ay hapis cezası bulanan şahıs yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 8 ay hapis cezası bulanan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'da hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşince İstanbul Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.K., Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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