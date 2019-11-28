Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 18 yıl 9'ar ay hapis

28.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:05

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 kişi, 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Taner A., Musa Y. ve Davut T.'yi 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırırken, Çağrı M.Ö. ise beraat etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA