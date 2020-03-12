Uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bilgiler doğrultusunda bir araçta yaptıkları aramada 224 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili İ.Ç. (31), M.D.(24) ve A.E.(27) gözaltına alındı. İ.Ç.'nin Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 64 adet daha sentetik ecza adlı uyuşturucu madde elde edildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA