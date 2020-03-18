Uyuşturucu ticaretinden 24 kişi tutuklandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda;

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından işlem yapılan 24 kişi tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda; 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından 178 olayda 288 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 8'i adli kontrol neticesinde serbest bırakılırken 24' ü ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9'u ifadelerinden sonra mahkemece salıverilmiş olup, 18'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ayrıca ekiplerce yapılan operasyonlarda; 51,07 gram esrar, 1,75 gram eroin, 782,49 gram metamfetamin, 380,28 gram sentetik kannobinoid, 1,90 gram Afyon Sakızı, 346 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 63 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 13 adet mermi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA