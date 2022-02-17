Uyuşturucu ticaretinden 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu ticaretinden 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticaretinden 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu ticaretini yapmaktan aranan ve hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da uyuşturucu ticaretini yapmaktan aranan ve hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Resul A. (33) isimli şahsın Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri beldede yaptığı operasyonla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İfadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorusunu cevap veren şahıs, "Kesilmiş cezam var, uyuşturucu ticareti falan yapmadım" dedi. Şüpheli burada tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AKSARAY

Uyuşturucu ticaretinden 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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