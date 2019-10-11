Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 kişi 15'er yıl hapis 30'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

11.10.2019 18:52
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 kişi 15'er yıl hapis 30'ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.


Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında "Uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan 4 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Veli K. (33) ile Orhan A.'yı (37) "uyuşturucu ticareti" suçundan 15'ar yıl hapis ve 30'ar bin lira da adli para cezası çarptırdı. Aynı davada yargılanan İ.G. ve H.K. ise beraat etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.