Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

26.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde R.A. ve K.U. adlı şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen bir kullanıcı şahıstan 17,60 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili R.A. ve K.U. "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.U. ve R.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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