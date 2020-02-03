Uyuşturucu ticaretinden 2 gözaltı

03.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:57

Samsun'da 1'i genç kız 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen G.Ç. adlı genç kız ile M.K. adlı gencin irtibatlı olduğu ikamette yapılan aramada, 142 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap, 1 adet ekstasy hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 915 TL para ile yakalandı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan G.Ç. ve M.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA