Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl ceza aldı

Samsun'da bir kişi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis, 30 bin lira da adlı para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir kişi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis, 30 bin lira da adlı para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutuklamasına da hükmetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hakkında dava açılan Uğur Ç.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan Uğur C. katılmazken, avukatı ise duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Uğur Ç.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis, 30 bin lira da adli para cezasına çarptırarak yakalama ve tutuklama kararttı çıkarttı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı