Uyuşturucu Ticaretinden 12,5 Yıl Ceza Alan Şahıs Yine Uyuşturucu Satarken Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu olarak yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp kararın açıklanmasının ardından tahliye olan şahıs, yine uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl takibe alınan Cengiz O. (44) polisi görünce elindeki uyuşturucu hapları atıp polise silahla ateş açarak kaçmış ve bu olaydan kısa bir süre sonra polisin takibi sonucu yine uyuşturucu ve silahla yakalanarak tutuklanmıştı. Cengiz O. yargılandığı mahkeme tarafından yaklaşık 6 ay önce "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp kararla birlikte tahliyesine karar verilmişti.



Narkotik Bürosu ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonucu Cengiz O.'yu fiziki takip sonucu 2 kişiye 1 paket bonzai satarken suçüstü yakaladı. Cengiz O.'nun sattığı bonzai alan şahıslarda ele geçti. Cengiz O.'nun İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram daha bonzai ile uyuşturucu sattığı paketlerle uyumlu paketleme kağıtları ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Cengiz O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN