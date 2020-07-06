Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi de savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
06.07.2020 22:14 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:42

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi de savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametlerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen T.S. ve S.E. isimli şahıslarla teması görülen 3 şahıstan 1,02 gram bonzai ele geçirdi. Soruşturmanın devamında T.S. ve S.E. isimli şahıslara ait ikamette yapılan aramada, 5 paket halinde toplam 308,51 gram bonzai, 1 paket halinde 1,10 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda eldiven ve kilitli poşet ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 555 TL para ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen G.A. isimli kadın da Canik ilçesinde yakalandı. Polisteki sorgulanması tamamlanan T.S., S.E. ve G.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. G.A. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, T.S. ve S.E. adlı kadın nöbetçi mahkemeye sevk edildi. T.S. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, S.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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