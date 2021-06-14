Uyuşturucu ticaretinde şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem
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Uyuşturucu ticaretinde şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem

Uyuşturucu ticaretinde şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te dikkat çekmemek için bonzai isimli uyuşturucuyu 52 adet peçeteye emdiren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te dikkat çekmemek için bonzai isimli uyuşturucuyu 52 adet peçeteye emdiren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle piyasaya sürmek istediği uyuşturucunun değerinin ise yaklaşık 400 bin TL olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir araca operasyon yapıldı. Araç içinde yapılan aramada sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi emdirilen 52 adet 10x10 santimetre ve 1 adet 40x40 santimetre ebatlarında peçete ile 0,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri 400 bin lira olan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınarak haklarında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatılan T.K. ve M.G., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Uyuşturucu ticaretinde şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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